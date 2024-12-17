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Марко оценил перспективы Хэмилтона в «Феррари»

Марко оценил перспективы Хэмилтона в «Феррари»
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Советник австрийской команды «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался о переходе британского гонщика Льюиса Хэмилтона в «Феррари». К «Скудерии» семикратный чемпион Формулы-1 присоединится в 2025 году.

«Можно только порадоваться, что мы увидим Льюиса Хэмилтона в «Феррари». У него будет один из сильнейших соперников в квалификации – Шарль Леклер. Если машина окажется подходящей, в гонках он всё ещё будет способен показывать результаты мирового класса. Но едва ли он будет прилагать усилия, чтобы бороться за 10-е место», — написал Марко в своей колонке на Speedweek.

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