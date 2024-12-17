«Это было с Шумахером». Масса назвал возможную проблему Хэмилтона в «Феррари»

Бывший гонщик Формулы-1 Фелипе Масса поделился мнением о переходе британского пилота Льюиса Хэмилтона в «Феррари». К итальянской команде семикратный чемпион Формулы-1 присоединится в 2025 году.

«Если бы я был главой «Феррари» и вы спросили меня, взял бы я Хэмилтона в качестве пилота, я бы, без сомнения, согласился. В силу его таланта… Он один из самых невероятных пилотов в Формуле-1. Хотя из-за его возраста, возможно, и не взял бы. В спорте возраст имеет значение. Необходимо понять, насколько возраст будет влиять на него в этой ситуации. Может, и не будет. Я сейчас говорю о себе. В последнее время мне нужно гораздо больше тренироваться, чем раньше. Восстановиться физически после трудной гонки или интенсивной тренировки будет намного сложнее. Возраст в некоторых аспектах накладывает свой отпечаток, и это нормально. Возраст – это то, что негативно сказывается на некоторых гонщиках, как это было с Шумахером», — приводит слова Массы Estadao.

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