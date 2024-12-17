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«Ред Булл» готовится объявить об уходе Серхио Переса – Sky Germany

«Ред Булл» готовится объявить об уходе Серхио Переса – Sky Germany
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Команда Формулы-1 «Ред Булл» готовится объявить об уходе своего пилота мексиканца Серхио Переса, сообщает Sky Germany.

Серхио Пересу 34 года. Мексиканец дебютировал в Формуле-1 в 2011 году как пилот «Заубера». О его подписании в «Ред Булл» стало известно в декабре 2020 года. Перес провёл за команду четыре сезона и за это время сумел стать третьим по итогам сезона-2022 и вторым по итогам сезона-2023. Нынешний чемпионат мексиканец завершил лишь на восьмом месте.

Ранее сообщалось, что Перес настаивает на многомиллионной компенсации за уход из «Ред Булл».

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