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Ферстаппен назвал один из лучших моментов в карьере. Он произошёл в минувшем сезоне

Ферстаппен назвал один из лучших моментов в карьере. Он произошёл в минувшем сезоне
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Четырёхкратный чемпион Формулы-1 в составе «Ред Булл» Макс Ферстаппен признался, что выступление на Гран-при Бразилии 2024 года является одним из самых знаковых событий в его карьере. Нидерландец начинал заезд с 17-й позиции и в итоге одержал победу.

«Бразилия – один из лучших моментов моей карьеры в качестве гонщика. Особенное событие и для меня, и для команды», — приводит слова Ферстаппена Marca.

Напомним, Ферстаппен досрочно стал чемпионом в сезоне-2024. Титул нидерландский гонщик гарантировал себе после Гран-при Лас-Вегаса, где ему было достаточно финишировать впереди пилота «Макларена» Ландо Норриса. Макс в итоге был пятым, а Ландо – шестым. Это чемпионство стало четвёртым подряд для нидерландца.

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