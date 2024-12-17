Ферстаппен — о «правиле папайи»: когда это говорит мой инженер, я прошу его заткнуться

Четырёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о так называемом «правиле папайи» «Макларена».

«Что это значит? Мне это совершенно не помогает. Когда мой инженер говорит мне об этом, я говорю: «Просто заткнись». «Макларену» следовало бы решить это намного проще», — приводит слова Ферстаппена Viaplay.

«Правила папайи» — директива, которую Зак Браун впервые дал Ландо Норрису и Оскару Пиастри в Монце. Она подразумевает, что гонщики могут честно соревноваться друг с другом на трассе, но при этом не должны забывать, что являются напарниками. Бороться нужно осторожно и без контактов. По словам Брауна, самое главное — уважать друг друга.