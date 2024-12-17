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Ферстаппен — о критиках своего пилотирования: у них нет чемпионского менталитета

Ферстаппен — о критиках своего пилотирования: у них нет чемпионского менталитета
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Четырёхкратный чемпион Формулы-1 в составе «Ред Булл» Макс Ферстаппен признался, что не жалеет о жёсткой борьбе с гонщиком «Макларена» Ландо Норрисом на рестарте Гран-при Мексики после ухода с трассы машины безопасности. Напомним, сперва Норрис обогнал Ферстаппена, но Макс выдавил его за пределы трассы. Затем Ферстаппен контратаковал и снова выдавил Ландо на обочину. В итоге их обоих прошёл Шарль Леклер. Нидерландец впоследствии получил штраф «+10 секунд» — дважды.

«У них [критиков] нет чемпионского менталитета. Я всегда буду работать на пределе, чтобы выжать максимум из каждой гонки, и если придётся действовать через силу, то так оно и будет. Иногда приходится переступать черту. Что ж, именно так я и поступаю. Сожалею ли я об эпизоде с Норрисом в Мексике. Нет, совсем не сожалею. Как я уже сказал, я всегда буду делать всё, чтобы добиться максимального результата. Конечно, иногда приходится работать на пределе возможностей, и не все это понимают. Не у всех такой менталитет», — приводит слова Ферстаппена Motorsport.

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