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Известный инсайдер отреагировал на новость о скором уходе Переса из «Ред Булл»

Известный инсайдер отреагировал на новость о скором уходе Переса из «Ред Булл»
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Инсайдер и журналист Planet_F1 Томас Махер отреагировал на свежие слухи относительно ситуации вокруг Серхио Переса в «Ред Булл». Ранее издание Sky Germany сообщило, что мексиканец покинет австрийскую команду сегодня, 17 декабря.

«Сегодня утром появилось множество слухов относительно Серхио Переса и «Ред Булл», но источники, близкие к ситуации, сообщили, что пока никаких подтверждённых договорённостей нет — переговоры и обсуждения всё ещё продолжаются», — написал Махер на своей странице в социальных сетях.

В завершившемся сезоне Формулы-1 Перес занял восьмое мест в общем зачёте пилотов.

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