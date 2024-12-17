Ферстаппен: титул в зачёте пилотов? «Макларен» мог бы подготовиться гораздо лучше

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о выступлении «Макларена» в завершившемся сезоне Формулы-1. Британская команда выиграла Кубок конструкторов, а её гонщик Ландо Норрис почти до последнего боролся с Максом за победу в зачёте пилотов. Титул в итоге достался Ферстаппену.

«В этом году у «Макларена» была очень хорошая машина. Но при этом также очевидно, что им ещё многому нужно научиться, чтобы бороться за победы действительно постоянно. Конечно, они хорошо выступили в Кубке конструкторов, но что касается титула в зачёте пилотов, они могли бы подготовиться гораздо лучше», — приводит слова Ферстаппена Motorsport.

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Ландо Норрис поздравил Макса Ферстаппена с чемпионством: