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Култхард: перестану уважать Переса, если он не договорится об уходе из «Ред Булл»

Култхард: перестану уважать Переса, если он не договорится об уходе из «Ред Булл»
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Бывший гонщик Формулы-1 Дэвид Култхард высказался об ожидаемом уходе мексиканца Серхио Переса из «Ред Булл».

«Чеко — хороший человек, но сложно сопротивляться фактам. Мы знаем его менеджера, Джулиана Джэйкоби, и уважаем его. И его работа — убедиться, что с деньгами всё в порядке. Могу только догадываться, но, кажется, вопрос заключается в попытке договориться о максимально возможной выплате, чтобы заставить Чеко уйти по собственному желанию, а не говорить: «Хорошо, мы заплатим тебе столько, сколько обещали за следующий год, но мы не дадим тебе машину». Это может произойти, и будет очень обидно. Тогда, по правде говоря, я потеряю уважение к Джулиану и к Чеко. Цифры не врут», — сказал Култхард в подкасте Formula For Success.

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