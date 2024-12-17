Ферстаппен — о возможном уходе Переса: для команды хорошо иметь двух быстрых пилотов

Четырёхкратный чемпион Формулы-1, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил на вопрос по поводу напарника по команде. В настоящий момент им является мексиканец Серхио Перес. Ранее, однако, не раз сообщалось, что Чеко может покинуть «Ред Булл».

«У меня всегда были очень хорошие отношения со всеми моими товарищами по команде. Никаких проблем. Но, конечно, для команды хорошо иметь двух быстрых пилотов. А в остальном проблем нет», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.

По итогам завершившегося сезона Формулы-1 Перес занял восьмое место в общем зачёте пилотов. Ферстаппен стал чемпионом.

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