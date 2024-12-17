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Карлос Сайнс провёл прощальные заезды на «Феррари» вместе с отцом

Карлос Сайнс провёл прощальные заезды на «Феррари» вместе с отцом
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Сегодня, 17 декабря в Маранелло (Италия) команда «Феррари» устроила прощальный день Карлосу Сайнсу-младшему, который покинул команду после четырёх сезонов выступлений за «скудерию».

Церемония прошла на трассе Фьорано, на которой Сайнс проехал несколько кругов на машине, за рулём которой он выиграл первый поул и одержал свою первую победу. Его отец, Карлос Сайнс-старший, после более чем 20-летнего перерыва тоже сел за руль F1-75 и проехался несколько символических кругов. Затем они оба прокатились также и на классической модели «Феррари» 1955 года выпуска, после чего сделали общее фото вместе с другим пилотом «Феррари» Шарлем Леклером и руководителем команды Фредерике Вассёром.

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