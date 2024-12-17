Хельмут Марко: Юки Цунода — лишь один из многих наших талантов

Советник австрийской команды «Ред Булл» Хельмут Марко высказался в адрес пилота итальянского гоночного коллектива «РБ» японца Юки Цуноды.

«Во время послесезонных тестов Юки Цунода получил разрешение выехать на трассу на болиде RB20, и команда осталась довольна его технической обратной связью. В этом отношении он намного лучше, чем люди думают. Но он — лишь один из многих талантов», — приводит слова Хельмута Марко портал GrandPrix.

Напомним, в личном зачёте Ф-1 по итогам сезона-2024 Юки занял 12-е место, заработав в ходе выступлений 30 очков.

Ранее японский гонщик оценил свои шансы на попадание в «Ред Булл».