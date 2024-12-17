Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хельмут Марко: Юки Цунода — лишь один из многих наших талантов

Хельмут Марко: Юки Цунода — лишь один из многих наших талантов
Комментарии

Советник австрийской команды «Ред Булл» Хельмут Марко высказался в адрес пилота итальянского гоночного коллектива «РБ» японца Юки Цуноды.

«Во время послесезонных тестов Юки Цунода получил разрешение выехать на трассу на болиде RB20, и команда осталась довольна его технической обратной связью. В этом отношении он намного лучше, чем люди думают. Но он — лишь один из многих талантов», — приводит слова Хельмута Марко портал GrandPrix.

Напомним, в личном зачёте Ф-1 по итогам сезона-2024 Юки занял 12-е место, заработав в ходе выступлений 30 очков.

Ранее японский гонщик оценил свои шансы на попадание в «Ред Булл».

Материалы по теме
Цунода: «РБ» может превзойти «Ред Булл» в разработке болида и обновлений
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android