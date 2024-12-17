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Гюнтер Штайнер ответил, каких пилотов взял бы к себе в команду перед началом сезона-2025

Гюнтер Штайнер ответил, каких пилотов взял бы к себе в команду перед началом сезона-2025
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Бывший руководитель американской команды «Хааса» Гюнтер Штайнер ответил, каких двух любых пилотов он подписал бы перед началом сезона-2025, если бы в данный момент был руководителем какого-либо гоночного коллектива.

«Довольно простой выбор — Макс [Ферстаппен] и Ландо [Норрис]», — приводит слова Штайнера портал F1Oversteer.

Напомним, Ферстаппен досрочно стал чемпионом в сезоне-2024. Титул нидерландский гонщик гарантировал себе после Гран-при Лас-Вегаса, где ему было достаточно финишировать впереди пилота «Макларена» Ландо Норриса. Макс в итоге был пятым, а Ландо — шестым. Это чемпионство стало четвёртым подряд для нидерландца.

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