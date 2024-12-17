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Марко назвал многообещающего пилота Ф-2, который имеет чемпионский потенциал в Ф-1

Марко назвал многообещающего пилота Ф-2, который имеет чемпионский потенциал в Ф-1
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Советник австрийской команды «Ред Булл» Хельмут Марко назвал многообещающего пилота Формулы-2, который имеет чемпионский потенциал в Формуле-1.

«Работа с Максом по большей части огромное удовольствие. Но он будет гонять не вечно, особенно не так долго, как Алонсо или Хэмилтон. Поэтому и существует программа молодых гонщиков. Её цель в том, чтобы найти новые таланты. И мы ищем не нового Макса, мы ищем нового чемпиона. Думаю, что пилот, который сейчас выглядит действительно многообещающим, — это Арвид Линдблад.

Во время своего первого сезона в Ф-4 ему не удалось победить. Аналогичная ситуация произошла и в Ф-3. Хотя тогда Арвид мог бы стать чемпионом, всё дело — в обстоятельствах. Но то, что делает его выдающимся, — это его чистая скорость. Во время одной из гонок в Ф-3 ему удалось за круг обогнать, не помню точно, 10 или 14 пилотов. И Арвид победил, стартовав ещё и последним», — приводит слова Марко портал F1oversteer.

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