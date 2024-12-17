Макс Ферстаппен ответил, говорил ли он с Джорджем Расселлом после ГП Абу-Даби

Четырёхкратный чемпион мира, пилот австрийского гоночного коллектива «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен ответил, говорил ли он после гонки Гран-при Абу-Даби с британским гонщиком немецкой команды «Мерседес» Джорджем Расселом.

«После гонки в Абу-Даби мы немного пообщались. Но всё в порядке. В следующем году мы снова начнём [бороться], и всё будет в норме», — приводит слова Ферстаппена портал Racingnews365.

Напомним, между Максом и Джорджем возник конфликт во время ГП Катара. Ферстаппена задело то, как Расселл общался с судьями во время разбирательств по поводу блокировки в субботней квалификации. Впоследствии оба гонщика неоднократно жёстко высказывались в адрес друг друга.

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