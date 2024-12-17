Карлос Сайнс: не был готов к уходу из «Феррари». Все близкие видели, как я страдал

Испанский гонщик Карлос Сайнс рассказал, что испытывал после того, как руководство «Феррари» объявило о его замене: с сезона-2025 в итальянском коллективе вместо него будет выступать британец Льюис Хэмилтон.

«Помню, что был очень эмоциональным на подиуме Гран-при Австралии, поскольку тогда там присутствовали мой отец, мой менеджер, моя девушка. И, конечно, я думал о маме. Все мои близкие видели, как мне пришлось страдать зимой. Когда я говорю «страдал», то не имею в виду, что плакал за закрытыми дверями. Мне действительно было больно, поскольку эта новость стала для меня неожиданностью. Я не был готов к таким новостям и был в шоке некоторое время.

После Гран-при Австралии подумал, что мне повезло, поскольку рядом со мной были люди, которые поддерживали меня и давали внутреннюю силу для преодоления этого трудного момента. Но сейчас, оглядываясь назад, я почти счастлив и горжусь тем, что произошло, потому что эта ситуация меня сделала гораздо лучшим пилотом и спортсменом в целом», — приводит слова Сайнса портал Racingnews365.