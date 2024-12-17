Зак Браун раскрыл стратегию борьбы «Макларена» с Максом Ферстаппеном на сезон-2025

Генеральный директор британского гоночного коллектива «Макларен» Зак Браун раскрыл стратегию борьбы своей команды с пилотом австрийской «Ред Булл» нидерландцем Максом Ферстаппеном на сезон-2025.

«Мы начнём так же, как и в этом году. Есть два гонщика, которые имеют равные возможности. Посмотрим, как пройдёт сезон. Может возникнуть ситуация, когда один будет поддерживать другого. Или всё обернётся таким образом, что каждый из них будет бороться за чемпионство до последней гонки», — приводит слова Брауна портал GPblog.

Напомним, Ферстаппен досрочно стал чемпионом в сезоне-2024. Титул нидерландский гонщик гарантировал себе после Гран-при Лас-Вегаса, где ему было достаточно финишировать впереди пилота «Макларена» Ландо Норриса. Макс в итоге был пятым, а Ландо — шестым. Это чемпионство стало четвёртым подряд для нидерландца.