Фернандо Алонсо: по-прежнему чувствую себя быстрым. Наслаждаюсь этой главой своей карьеры

Двукратный чемпион Формулы-1, пилот «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо рассказал о своём настрое перед сезоном-2025.

«[Количество проведённых мной сезонов] Это не имеет большого значения. Я просто наслаждаюсь собой, этой главой своей карьеры. По-прежнему чувствую себя быстрым, чувствую мотивацию и наслаждаюсь командой, прогрессом.

Скоро начнётся работа с замечательными людьми, которыми я восхищаюсь, такими как Эдриан Ньюи и Энди Коуэлл. Энрико Кардиле также скоро присоединится к команде. Это люди, с которыми я раньше конкурировал, а теперь у меня есть возможность работать вместе с ними и учиться у них. Думаю, что это хороший момент в моей жизни и карьере, поэтому наслаждаюсь каждым днём», — приводит слова Алонсо портал GPblog.