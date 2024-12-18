Макс Ферстаппен ответил на вопрос по поводу возможного перехода в «Астон Мартин»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен отреагировал на слухи, согласно которым он может перейти в британскую команду «Астон Мартин», чтобы продолжить выступать в Формуле-1 на автомобилях, которые будут сконструированы Эдрианом Ньюи.

«Нет, я даже об этом не говорил, вообще ничего не говорил. На данный момент я просто не думал об этом», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365 со ссылкой на Viaplay.

Напомним, Ферстаппен досрочно стал чемпионом в сезоне-2024. Титул нидерландский пилот обеспечил себе после Гран-при Лас-Вегаса, где ему было достаточно финишировать впереди британского гонщика «Макларена» Ландо Норриса. Макс в итоге был пятым, а Ландо – шестым. Это чемпионство стало четвёртым подряд для нидерландца.

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