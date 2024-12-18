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«Это связано не только с Формулой-1». Макс Ферстаппен высказался о своём будущем

«Это связано не только с Формулой-1». Макс Ферстаппен высказался о своём будущем
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Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался по поводу своего будущего. По словам гонщика, помимо Формулы-1, есть и другие проекты, которыми он хотел бы заниматься, однако сейчас он не думает об этом.

«В 2026 году в силу вступят новые правила. Но, честно говоря, на данный момент я не слишком этим занят. Я всё ещё очень молод, так что в будущем многое может произойти. В моём случае это связано не только с Формулой-1. После я хотел бы заниматься многими вещами», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365 со ссылкой на Viaplay.

Напомним, Ферстаппен стал чемпионом в минувшем сезоне Формулы-1.

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