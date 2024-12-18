«Никогда не забуду». Отец Сайнса высказался после прощальных заездов с сыном за «Феррари»

Прославленный испанский гонщик Карлос Сайнс-старший, отец пилота Формулы-1 Карлоса Сайнса, поблагодарил команду «Феррари». Вчера, 17 декабря, Сайнс-младший провёл прощальные заезды за рулём болида «Скудерии», на котором он выиграл первый поул и одержал свою первую победу. Также за руль болида сел Сайнс-старший.

«Хочу поблагодарив всю семью «Феррари» за этот незабываемый день. Можете представить, что для человека, страстно увлечённого миром автоспорта, пилотирование болида «Феррари» Формулы-1 во Фьорано является чем-то уникальным и совершенно особенным. Тем более что именно на этом болиде Карлос выиграл свою первую гонку. Никогда не забуду этот день. Спасибо!» — написал Сайнс-старший на своей странице в социальных сетях.

В следующем сезоне Сайнс-младший будет выступать за «Уильямс».

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