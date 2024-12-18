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Макс Ферстаппен оценил перспективы Льюиса Хэмилтона в «Феррари»

Макс Ферстаппен оценил перспективы Льюиса Хэмилтона в «Феррари»
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о переходе британского гонщика Льюиса Хэмилтона в «Феррари». Итальянскую команду Льюис будет представлять начиная со следующего сезона.

«Перспективы Хэмилтона в «Феррари»? Сложно сказать. Всё зависит от того, насколько конкурентоспособна будет команда. Мне кажется, когда у Льюиса хорошая машина, он, естественно, становится более мотивированным. Так оно и есть. Возможно, для него будет полезно немного сменить обстановку и обрести новую мотивацию. Но не думаю, что он когда-нибудь потеряет её.

Полагаю, сезон в любом случае будет очень напряжённым. Многое может случиться. Что касается нас, то совершенно не понятно, насколько конкурентоспособными мы окажется в сражении друг с другом», — приводит слова Ферстаппена Mirror.

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