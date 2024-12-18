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Тео Пуршер, Зейн Мэлоуни и Кэрри Шрайнер покинули академию «Кик-Заубера»

Тео Пуршер, Зейн Мэлоуни и Кэрри Шрайнер покинули академию «Кик-Заубера»
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Швейцарская команда Формулы-1 «Кик-Заубер» попрощалась с резервными гонщиками Тео Пуршером, Зейном Мэлоуни, а также с пилотессой Кэрри Шрайнер, которая примет роль посла команды. Все трое больше не являются участниками академии команды. Гоночный коллектив поблагодарил спортсменов за работу, отметив их вклад в становление команды.

Пуршер в следующем сезоне присоединился к коллективу «Пежо» в гонках на выносливость (WEC) в качестве пилота-испытателя. Мэлоуни продолжит карьеру в Формуле-Е, где станет напарником Лукаса ди Грасси в команде «Лола Ямаха ОБТ».

Ранее стало известно, что Габриэл Бортолето признан ФИА новичком года.

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