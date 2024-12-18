Лука ди Монтедземоло оценил выступление «Феррари» в 2024 году

Бывший руководитель «Феррари» итальянец Лука ди Монтедземоло оценил выступление команды в минувшем сезоне.

Напомним, Шарль Леклер стал третьим, Карлос Сайнс – пятым. «Феррари» уступила всего 14 очков «Макларену» в борьбе за Кубок конструкторов.

«Сезон получится непредсказуемым, было приятно увидеть «Феррари» сильной в конце года. И это придаёт мне смелости относительно будущего. Хотя это был и удар, я не забыл, что Фернандо Алонсо нужно было лишь стать четвёртым в Абу-Даби в 2010 году, чтобы завоевать титул», — сказал ди Монтедземоло в программе La Politica nel Pallone.

Ранее Макс Ферстаппен оценил перспективы Льюиса Хэмилтона в «Феррари».