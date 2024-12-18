«Если этого нет, мы мертвы». Вассёр назвал главную составляющую успеха для «Феррари»

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр поделился мнением о шагах, которые нужно делать команде, чтобы добиваться успеха. В завершившемся сезоне Формулы-1 «Скудерия» заняла второе место в Кубке конструкторов.

«Я не хочу составлять список, потому что не хочу указывать пальцем на кого-то. Но, как мне кажется, в каждой отдельной области, в каждом отделе команды нужно просто работать лучше. Это не критика. Просто таковым должно быть мышление команды. Мы должны приходить каждое утро, чтобы попытаться сделать работу лучше, чем вчера. Нужно пытаться улучшить то, что мы делаем. Это ДНК нашего спорта, и, если у нас её нет, мы мертвы», — приводит слова Вассёра Motorsport Week.

Джокович побывал в боксах скудерии «Феррари»: