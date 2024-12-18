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Ди Монтедземоло: Хэмилтон в «Феррари» — не маркетинг, Льюис феномен, как и Ферстаппен

Ди Монтедземоло: Хэмилтон в «Феррари» — не маркетинг, Льюис феномен, как и Ферстаппен
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Бывший руководитель «Феррари» итальянец Лука ди Монтедземоло высказался о переходе в команду семикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона.

«В последние годы у «Феррари» не было проблем с пилотами. Карлос Сайнс и Шарль Леклер хороши. Но Хэмилтон – феномен, как и Ферстаппен. Его подписание не является маркетинговым трюком. Льюис намерен ярко завершить карьеру, став чемпионом мира в составе «Феррари». Это может быть интересно при условии, что «Феррари» сократит отставание от лидеров и представит универсальную машину», — сказал ди Монтедземоло в программе La Politica nel Pallone.

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