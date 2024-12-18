Работавший с Ферстаппеном с 2016 года инженер покинет свою должность — De Telegraaf

Ирландец Майкл Мэннинг покинет должность одного из четырёх постоянных инженеров нидерландского гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена. Об этом информирует De Telegraaf.

Специалист работал с Ферстаппеном с момента его прихода в австрийскую команду в 2016 году. Одной из зон его ответственности были старты гонки. Ключевой же сферой ответственности специалиста является настройка и калибровка электронного блока управления силовой установки. По сведениям источника, решение что-то изменить в своей карьере исходило от самого Мэннинга. Сейчас для него рассматривается другая позиция.

Недавно Ферстаппен оценил перспективы британского гонщика Льюиса Хэмилтона в «Феррари». Итальянскую команду он будет представлять со следующего сезона.

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