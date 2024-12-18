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Министр спорта ЮАР: не согласен с переходом Хэмилтона в «Феррари»

Министр спорта ЮАР: не согласен с переходом Хэмилтона в «Феррари»
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Министр спорта, культуры и искусства Южно-Африканской Республики (ЮАР) Гейтон Маккензи высказался о британском гонщике Льюисе Хэмилтоне, который в следующем году будет выступать за «Феррари».

«Я вижу, что многие из моих друзей, да и я сам не согласны с его переходом в «Феррари». Но хочу официально заявить, что пойду туда, куда идёт Льюис Хэмилтон. Я буду тифози. В следующем году буду носить красный цвет. Откажусь от «Мерседеса». Я последую за Льюисом Хэмилтоном. Никто никогда не боролся так упорно за то, чтобы мы провели Гран-при Формулы-1 на африканской земле. Спасибо Льюису Хэмилтону за это», — приводит слова Маккензи обозреватель Джунаид Самодиен на своей странице в социальных сетях.

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