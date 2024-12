Команда Ф-4 Van Amersfoort Racing объявила о подписании контракта с Максимилианом Поповым

Нидерландский гоночный коллектив Формулы-4 Van Amersfoort Racing объявил о подписании контракта с 16-летним российским гонщиком Максимилианом Поповым на сезон-2025. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Максимилиан также не оставил без внимания данную новость.

«Я очень горжусь тем, что являюсь частью этой огромной команды. Для меня большая радость работать со всеми членами команды, и, конечно, мы готовы показать хорошие результаты!» — приводит слова Попова пресс-служба команды.

Максимилиан является бронзовым призёром серии WSK Final Cup 60 Mini (2019) и серии Champions of the Future OK Junior (2021). В Формуле-4 россиянин выступает с 2024 года.