Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Команда Ф-4 Van Amersfoort Racing объявила о подписании контракта с Максимилианом Поповым

Команда Ф-4 Van Amersfoort Racing объявила о подписании контракта с Максимилианом Поповым
Комментарии

Нидерландский гоночный коллектив Формулы-4 Van Amersfoort Racing объявил о подписании контракта с 16-летним российским гонщиком Максимилианом Поповым на сезон-2025. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Максимилиан также не оставил без внимания данную новость.

«Я очень горжусь тем, что являюсь частью этой огромной команды. Для меня большая радость работать со всеми членами команды, и, конечно, мы готовы показать хорошие результаты!» — приводит слова Попова пресс-служба команды.

Максимилиан является бронзовым призёром серии WSK Final Cup 60 Mini (2019) и серии Champions of the Future OK Junior (2021). В Формуле-4 россиянин выступает с 2024 года.

Материалы по теме
Тео Пуршер, Зейн Мэлоуни и Кэрри Шрайнер покинули академию «Кик-Заубера»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android