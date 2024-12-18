Карл III вручил Кристиану Хорнеру орден Британской империи III степени

Король Великобритании, Северной Ирландии и королевств Содружества Карл III вручил руководителю австрийского гоночного коллектива «Ред Булл» Кристиану Хорнеру орден Британской империи III степени за вклад в автоспорт.

Вместе с орденом Хорнеру также присвоили звание Командора Британской империи. Кристиан не упустил возможность прокомментировать данное событие.

«Я глубоко тронут и рад получить от Его Величества Короля в Букингемском дворце почётное звание Командора Ордена Британской империи за заслуги перед автоспортом.

За более чем 20 лет работы в «Ред Булл» мы добились беспрецедентного успеха: восемь чемпионских титулов среди пилотов, шесть чемпионских титулов среди конструкторов, 122 победы, а также привлекли новые отрасли в город Милтон-Кинс благодаря нашему технологическому кампусу.

Эта награда была бы невозможна без любви и поддержки моей семьи, а также без невероятной работы всех, кто продолжает трудиться на заводе в Милтон-Кинсе. Спасибо», — написал Хорнер на своей странице в социальных сетях.