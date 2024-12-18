Лукас ди Грасси считает, что «Феррари» не стоило нанимать Льюиса Хэмилтона

Чемпион Формулы-Е сезона-2016/2017, бывший гонщик Формулы-1 Лукас ди Грасси считает, что команде «Феррари» не стоило нанимать семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона, потому как пик его формы уже давно позади.

«Я бы никогда не стал нанимать Хэмилтона, будь я руководителем «Феррари». Он получает огромные деньги, хотя пик его выступлений уже давно позади. Я бы лучше выбрал молодого гонщика, который в составе «Феррари» вышел на пик той самой формы.

Несомненно, Льюис способен использовать свой огромный опыт, стратегию, тактику и общение с командой и может сделать её лучше за счёт улучшения настроек болида, и он хорошо понимает работу любого болида.

Мне кажется, что выбор Хэмилтона хорош в плане маркетинга, но в плане результатов я уверен, что они будут хуже, чем в этом сезоне», — приводит слова Лукаса GPBlog.

Напомним, Хэмилтон в новом сезоне сменит в составе «Феррари» Карлоса Сайнса-младшего и будет выступать в паре с Шарлем Леклером.