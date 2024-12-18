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Хуан Пабло Монтойя спрогнозировал будущий переход Макса Ферстаппена в «Астон Мартин»

Хуан Пабло Монтойя спрогнозировал будущий переход Макса Ферстаппена в «Астон Мартин»
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Семикратный победитель Гран-при Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя считает, что действующий пилот команды «Ред Булл», четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен через несколько сезонов может перейти в состав «Астон Мартин».

«Я бы не назвал удивительным возможный переход Ферстаппена в состав «Астон Мартин» где-то в 2027 или 2028 году, когда Фернандо Алонсо уже будет 47-48 лет и он решит завершить карьеру», — приводит слова Монтойи GP Blog.

Напомним, Ферстаппен досрочно стал чемпионом в сезоне-2024. Титул нидерландский гонщик гарантировал себе после Гран-при Лас-Вегаса, где он финишировал на пятом месте.

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