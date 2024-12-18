Джордан: Макс давил на Хорнера. Ферстаппен не хотел, чтобы в «Ред Булл» был Карлос Сайнс

76-летний основатель и бывший владелец команды «Джордан» в Формуле-1 Эдди Джордан заявил, что нидерландский пилот Макс Ферстаппен давил на руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера, чтобы тот оставил в команде мексиканского гонщика Серхио Переса.

«Знаю, что Макс оказывал давление на Кристиана. Он не хотел, чтобы Карлос Сайнс был в RB20. Ферстаппен настаивал на том, чтобы Чеко остался, поскольку знал, что может его победить. И Максу, и Кристиану надо подумать над этим.

Они будут это отрицать, но я просто верю, что была ситуация, когда было проще оставить Чеко в машине, чем рассматривать позицию, которая могла быть лучше для команды и благодаря которой они могли бы завоевать Кубок конструкторов в следующем году», — приводит слова Джордана портал Motorsport Week.

Напомним, во время Гран-при Абу-Даби Хельмут Марко заявил, что руководство команды примет решение о составе на следующий год после завершения сезона и вскоре опубликует заявление. Многие предполагают, что это произойдёт до рождественских праздников в Европе, 25 декабря.