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Серхио Перес объявил об уходе из «Ред Булл»

Серхио Перес объявил об уходе из «Ред Булл»
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Мексиканский пилот Серхио Перес объявил об уходе из австрийского гоночного коллектива «Ред Булл» по окончании сезона-2024 Формулы-1.

«Спасибо за эти четыре года, «Ред Булл». Желаю вам всего наилучшего», — написал Перес на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в составе австрийской команды он выступал с 2021 года. За свою карьеру в Формуле-1 он принял участие в 282 Гран-при Формулы-1, шесть раз побеждал в гонках и 39 раз был призёром.

По итогу сезона-2024 мексиканский пилот занял восьмое место в личном зачёте Формулы-1, набрав за это время 152 очка. Его напарник, нидерландский пилот Макс Ферстаппен в этом году смог в четвёртый раз завоевать титул чемпиона мира.

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