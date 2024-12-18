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Серхио Перес высказался насчёт ухода из «Ред Булл»

Серхио Перес высказался насчёт ухода из «Ред Булл»
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Мексиканский пилот Серхио Перес прокомментировал свой уход из австрийского гоночного коллектива «Ред Булл».

«Я невероятно благодарен за прошедшие четыре года «Ред Булл» и за возможность выступать в гонках с такой потрясающей командой. Выступления за «Ред Булл» стали незабываемым опытом. Я всегда буду дорожить успехами, которых мы вместе добились. Мы побили рекорды, достигли выдающихся результатов, и мне посчастливилось познакомиться со множеством невероятных людей на этом пути. Огромное спасибо каждому человеку в команде.

Я желаю вам всем всего наилучшего в будущем. Для меня также было честью выступать бок о бок с Максом все эти годы и разделять с ним наши успехи. Особая благодарность болельщикам по всему миру, и особенно мексиканским фанатам, за вашу непоколебимую поддержку каждый день. Мы скоро снова увидимся. И помните… никогда не сдавайтесь!» — приводит слова Переса пресс-служба «Ред Булл».

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