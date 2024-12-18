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Кристиан Хорнер прокомментировал уход Серхио Переса из «Ред Булл»

Кристиан Хорнер прокомментировал уход Серхио Переса из «Ред Булл»
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал объявление о том, что Серхио Перес не останется вторым пилотом команды в сезоне-2025.

«Я бы хотел поблагодарить Чеко за всё, что он сделал для „Ред Булл“ за последние четыре сезона. С момента прихода в 2021 году он доказал, что является невероятным командным игроком, и помог нам завоевать два Кубка конструкторов и впервые оформить дубль в личном зачёте. Он выиграл пять гонок, все на уличных трассах, что было захватывающим отражением его желания всегда атаковать на пределе.

Пусть Чеко не будет выступать за команду в следующем сезоне, он навсегда останется невероятно популярным членом команды и ценной частью нашей истории. Спасибо, Чеко", — приводит слова Хорнера пресс-служба «Ред Булл».

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