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«Многому у тебя научился». Окон обратился к Серхио Пересу после его ухода из «Ред Булл»

«Многому у тебя научился». Окон обратился к Серхио Пересу после его ухода из «Ред Булл»
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28-летний французский пилот Эстебан Окон обратился к мексиканскому гонщику Серхио Пересу после его ухода из австрийского гоночного коллектива «Ред Булл».

«Спасибо за всё, Чеко. Я многому у тебя научился, и было здорово выступать вместе с тобой все эти годы. Желаю тебе всего наилучшего. Уверен, мы скоро снова увидимся… до скорой встречи», — написал Окон на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в составе австрийской команды он выступал с 2021 года. За это время Перес принял участие в 282 Гран-при Формулы-1, шесть раз побеждал в гонках и 39 раз был призёром.

Ранее Кристиан Хорнер прокомментировал уход Серхио Переса из «Ред Булл».

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