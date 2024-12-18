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Инсайдер: Лиам Лоусон получит место в «Ред Булл»

Инсайдер: Лиам Лоусон получит место в «Ред Булл»
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Известный журналист и инсайдер Крис Медланд сообщил о том, что новозеландский гонщик Лиам Лоусон в сезоне 2025 года станет пилотом команды «Ред Булл».

«Вполне вероятно, что именно Лиам Лоусон получит место в «Ред Булл» в 2025 году», — написал Медланд на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, что Лоусон прошедший сезон провёл за «РБ» и набрал за сезон всего 4 очка, заняв 21-ю позицию турнирной таблицы в личном зачёте.

Руководство «Ред Булл» публично объявило, что окончательный состав пилотом на сезон 2025 года они объявят уже в самое ближайшее время (до католического Рождества, 25 декабря).

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