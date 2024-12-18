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«Ред Булл» — о составе на сезон-2025: объявления будут сделаны в надлежащее время

«Ред Булл» — о составе на сезон-2025: объявления будут сделаны в надлежащее время
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Австрийская команда Формулы-1 «Ред Булл» не стала сразу же объявлять имя преемника Серхио Переса в качестве второго пилота коллектива на сезон-2025.

В официальном пресс-релизе, посвящённом завершению сотрудничества с Пересом, «Ред Булл» сделал короткое заявление: «Дальнейшие объявления относительно полного состава команды на 2025 год будут сделаны в надлежащее время».

Ранее сообщалось, что главным претендентом на место в «Ред Булл» является новозеландский гонщик «РБ» Лиам Лоусон, в то время как у его напарника по команде Юки Цуноды шансы на продвижение наверх являются небольшими. Ожидается, что решение будет объявлено ещё до католического Рождества 25 декабря.

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