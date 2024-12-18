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Макс Ферстаппен отреагировал на уход Серхио Переса из «Ред Булл»

Макс Ферстаппен отреагировал на уход Серхио Переса из «Ред Булл»
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Нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен отреагировал на уход своего напарника, мексиканского гонщика Серхио Переса из австрийского гоночного коллектива.

«Было огромным удовольствием выступать вместе с тобой. У нас были невероятные моменты, которые я всегда буду помнить. Спасибо, Чеко!» — написал на своей странице в социальных с4етях Ферстаппен.

Напомним, в составе австрийской команды он выступал с 2021 года. За это время Перес принял участие в 282 Гран-при Формулы-1, шесть раз побеждал в гонках и 39 раз был призёром.

Ранее Эстебан Окон обратился к Серхио Пересу на фоне его ухода из «Ред Булл».

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