Макс Ферстаппен отреагировал на уход Серхио Переса из «Ред Булл»

Нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен отреагировал на уход своего напарника, мексиканского гонщика Серхио Переса из австрийского гоночного коллектива.

«Было огромным удовольствием выступать вместе с тобой. У нас были невероятные моменты, которые я всегда буду помнить. Спасибо, Чеко!» — написал на своей странице в социальных с4етях Ферстаппен.

Напомним, в составе австрийской команды он выступал с 2021 года. За это время Перес принял участие в 282 Гран-при Формулы-1, шесть раз побеждал в гонках и 39 раз был призёром.

Ранее Эстебан Окон обратился к Серхио Пересу на фоне его ухода из «Ред Булл».