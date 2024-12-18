Николай Грязин потерял место в составе команды «Ситроен»

Российский гонщик Николай Грязин, выступавший в уходящем 2024 году за команду «Ситроен» в классе WRC2, потерял место в составе, несмотря на то что по итогам прошедшего сезона занял третье место в личном зачёте.

«Этот год с Citroen Racing стал для меня ценным опытом, с прекрасными моментами и сильными выступлениями на C3 Rally2. Было приятно работать с такой преданной своему делу командой, и я благодарен за возможность стать частью этого приключения», — приводит слова Грязина Autosport.

Стоит отметить, что в сезоне-2025 пилотами «Ситроена» выступят родные французские братья Йоан Россель и Лео Россель.