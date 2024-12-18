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«Ред Булл» сообщил об уходе Переса спустя ровно четыре года с момента анонса его контракта

«Ред Булл» сообщил об уходе Переса спустя ровно четыре года с момента анонса его контракта
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Пресс-служба австрийского гоночного коллектива «Ред Булл» объявила об уходе мексиканского пилота Серхио Переса спустя ровно четыре года с момента анонса его контракта, о котором сообщили 18 декабря 2020 года.

Напомним, в составе австрийской команды он выступал с 2021 года. За это время Перес принял участие в 282 Гран-при Формулы-1, шесть раз побеждал в гонках и 39 раз был призёром.

По итогу сезона-2024 мексиканский пилот занял восьмое место в личном зачёте Формулы-1, набрав за это время 152 очка. Его напарник, нидерландский пилот Макс Ферстаппен в этом году смог в четвёртый раз завоевать титул чемпиона мира.

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