Сегодня, 18 декабря. австрийский гоночный коллектив «Ред Булл» объявил об уходе мексиканского гонщика Серхио Переса, который выступал в составе команды с 2021 года. Однако руководство не объявило пилота, который заменит его и станет новым напарником нидерландца Макса Ферстаппена.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает вам ответить на вопрос: кого должен взять «Ред Булл» в качестве напарника Макса Ферстаппена?

По итогу сезона-2024 мексиканский пилот занял восьмое место в личном зачёте Формулы-1, набрав за это время 152 очка. Его напарник Макс Ферстаппен в этом году смог в четвёртый раз завоевать титул чемпиона мира.