Хорнер: мы перепробовали всё, чтобы поддержать Серхио. В итоге он сам решил взять перерыв

Руководитель австрийского гоночного коллектива «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, что мексиканский гонщик Серхио Перес сам принял решение об уходе из команды.

«Чеко начал этот сезон очень хорошо, четыре подиума из пяти гонок. Было такое чувство, будто он начал с того места, на котором остановился в прошлом году.

Но на самом деле, начиная с Гран-при Монако и той гонки, для него это был очень трудный год. Мы перепробовали всё, чтобы поддержать Серхио. В принципе он сам пришёл к выводу, что сейчас самое подходящее время уйти из Формулы-1 и взять небольшой тайм-аут», — приводит слова Хорнера портал ESPN.