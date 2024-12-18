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«Спасибо за твой вклад, Чеко!» «Хонда» отреагировала на уход Серхио Переса из «Ред Булл»

«Спасибо за твой вклад, Чеко!» «Хонда» отреагировала на уход Серхио Переса из «Ред Булл»
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«Хонда» опубликовала пост с наилучшими пожеланиями мексиканскому пилоту Серхио Пересу, который покинул состав команды «Ред Булл» и вместе с ними дважды выигрывал Кубок конструкторов.

Руководитель автоспортивного подразделения «Хонды» Honda Racing Corporation Кодзи Ватанабэ обратился к Серхио со следующими словами:

«Чеко, с 2021 года твои достижения с «Хондой» измерялись победами на Гран-при, подиумами и большим вкладом в завоевание чемпионских титулов, включая две победы в Кубке конструкторов, и за это мы искренне благодарны тебе. За твой вклад я говорю спасибо, Чеко», — приводит слова Ватанабэ официальная страница «Хонды» в социальных сетях Х (ранее Twitter).

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