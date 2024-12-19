Отец Переса: у Серхио нет ни плана B, ни плана С. Его страница в Ф-1 сегодня закрывается

Антонио Перес Гарибай, отец мексиканского гонщика Серхио Переса, рассказал, что после ухода из австрийского гоночного коллектива «Ред Булл» у его сына нет никаких карьерных планов.

«Сегодня это полный уход. Нет плана B, нет плана С. Сегодня, в этот момент, страница в Формуле-1 для нас закрывается. Тем не менее, когда его уволили из «Рейсинг Пойнт», то плана B также не было. В тот раз для нас Ф-1 также закончилась. Однако потом у нас появилась возможность в «Ред Булл». Сейчас впереди у него ничего нет. Мы должны смириться с этим. Пусть наслаждается семьёй», — приводит слова Гарибая портал FOX Sports Mexico.