Отец Переса: Серхио не хватило времени, чтобы стать чемпионом Ф-1

Антонио Перес Гарибай, отец мексиканского гонщика Серхио Переса, считает, что его сын был близок к тому, чтобы стать чемпионом Формулы-1.

«Посмотрите, сколько побед одержал Чеко с «Ред Булл», сколько подиумов он завоевал с вместе с этой командой, чего ему не удалось добиться ни с одной другой командой. Лучшие годы Чеко были в «Ред Булл».

С «Ред Булл» он вошёл в историю Мексики, став вице-чемпионом Формулы-1. Ему не хватило совсем немного, чтобы выиграть Гран-при Мексики и чемпионат Формулы-1.

Сложно будет в ближайшее время какому-либо другому мексиканцу побить все эти рекорды. Серхио стал самым известным мексиканцем в мире. Думаю, его ждут великие дела. А его лучшее творение — это его семья», — приводит слова Гарибая портал FOX Sports Mexico.