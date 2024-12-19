«Феррари» назвала дату презентации болида на сезон-2025

Пресс-служба итальянской команды Формулы-1 «Феррари» опубликовала дату презентации болида коллектива на 2025 год.

«Сохрани эту дату», — гласит надпись на фотографии, а ниже указана сама дата будущей презентации — 19 февраля 2025 года.

Фото: Социальные сети «Феррари»

Напомним, 18 февраля в Лондоне в известном развлекательном комплексе «О2-Арена» на полуострове Гринвич состоится первый в истории общий показ команд, на котором коллективы продемонстрируют ливреи своих болидов на грядущий сезон. «Феррари» на данный момент является единственной командой, которая проведёт далее отдельную презентацию.

Кубок конструкторов 2024 года:

1. «Макларен» — 666.

2. «Феррари» — 652.

3. «Ред Булл» — 589.

4. «Мерседес» — 468.

5. «Астон Мартин» — 94.

6. «Альпин» — 65.

7. «Хаас» — 58.

8. «РБ» — 46.

9. «Уильямс» — 17.

10. «Кик-Заубер» — 4.