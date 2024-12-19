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Презентация Феррари — дата — 2025 год

«Феррари» назвала дату презентации болида на сезон-2025
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Пресс-служба итальянской команды Формулы-1 «Феррари» опубликовала дату презентации болида коллектива на 2025 год.

«Сохрани эту дату», — гласит надпись на фотографии, а ниже указана сама дата будущей презентации — 19 февраля 2025 года.

Фото: Социальные сети «Феррари»

Напомним, 18 февраля в Лондоне в известном развлекательном комплексе «О2-Арена» на полуострове Гринвич состоится первый в истории общий показ команд, на котором коллективы продемонстрируют ливреи своих болидов на грядущий сезон. «Феррари» на данный момент является единственной командой, которая проведёт далее отдельную презентацию.

Кубок конструкторов 2024 года:

1. «Макларен» — 666.
2. «Феррари» — 652.
3. «Ред Булл» — 589.
4. «Мерседес» — 468.
5. «Астон Мартин» — 94.
6. «Альпин» — 65.
7. «Хаас» — 58.
8. «РБ» — 46.
9. «Уильямс» — 17.
10. «Кик-Заубер» — 4.

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