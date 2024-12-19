Расселл: для «Мерседеса» наши голоса с Льюисом были равны, так же будет и с Антонелли

26-летний британский гонщик команды «Мерседес» Джордж Расселл рассказал, что он и итальянский пилот Андреа Кими Антонелли, приходящий на замену Льюису Хэмилтону, будут обладать равными по силе мнениями для немецкой команды.

«В конечном счёте в большинстве команд Формулы-1 почти 1000 человек работают над созданием этих двух машин, но за рулём всего два пилота. У Льюиса никогда не было более сильного голоса в коллективе по сравнению со мной. Команда прислушивалась к нам обоим в равной степени, потому что наше мнение было чрезвычайно важным.

В следующем году у нас всё будет так же. Кими новичок, это свежая кровь в чемпионате. И я уверен, что у него будет много замечательных идей, которые он сможет воплотить в жизнь. Из нас двоих я, конечно, более опытный, но мы оба будем обладать равными голосами в коллективе. И мы оба будем в равной степени вносить свой вклад в развитие точно так же, как это было с Льюисом и со мной», — приводит слова Расселла издание Racignnews365.