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«Это предел». Хельмут Марко выступил за изменение календаря Ф-1

«Это предел». Хельмут Марко выступил за изменение календаря Ф-1
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Советник «Ред Булл» Хельмут Марко выступил за изменение календаря Формулы-1, который, по его мнению, достиг предельной загруженности, но сохранил логистические проблемы.

«Я считаю, что 24 гонки – абсолютный предел. Хоть и мы, высшее руководство, имеем привилегии, но нужно подумать о механиках. Например, гонка в Лас-Вегасе заканчивается поздно ночью, а затем вы летите 14-16 часов и оказываетесь в совершенно другом часовом поясе.

Необходимо координировать последовательность гонок, чтобы сохранить их число в календаре. Это также и экологическая проблема, летать приходится через весь мир», — приводит слова Марко ORF.

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